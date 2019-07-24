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'Uluslararası divanlar önünde süreç dile getirilecektir'

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 28 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesinin ardından sınır dışı işlemleri için tutulduğu gözaltı merkezinden Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi. Hakan Atilla saat 11.30 sularında Türkiye'ye geldi. Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Avukat Mehmet Sarı, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tahliyesi ve yasadışı olarak adaletsiz şekilde gerçekleştirilen yargılamayı A Haber canlı yayınında yorumladı. Avukat Mehmet Sarı "Kamu görevlisi sıfatından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve özellikle Halk Bankası'nın da bu anlamda sürecin bir parçası olacağını da açıklıkla ifade edebilirim" dedi.

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'Uluslararası divanlar önünde süreç dile getirilecektir'
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