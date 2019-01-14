Ünlü çiğ köfte zincirinin sahibi FETÖ'den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir yıldır hakkında arama kararı bulunan ve firari olan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya, geçtiğimiz günlerde sahte kimlikle İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri sona eren FETÖ şüphelisi Murat Sivrikaya, bugün adliyeye sevk edildi.

Sivrikaya, daha sonrada savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya tutuklanarak cezaevine konuldu.