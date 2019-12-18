Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un 182 FETÖ'cü ile irtibat halinde olduğu belirlendi!

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un babası Ahmet Oğuz’un, yerel seçim öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak oğlunun FETÖ’cü olduğunu ve aday yapılırsa parti için sıkıntı yaratacağını söylediği öne sürüldü. Baba Oğuz, bu iddialarla ilgili suskunluğunu korurken, gözler iddianın diğer muhatabı Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, A Haber canlı yayınında; Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un 182 FETÖ'cü ile irtibat halinde olduğu belirlendiği olayla ilgili son gelişmeleri yorumladı.