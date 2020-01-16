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Üs bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin hilesi kameraya böyle yansıdı!

16.01.2020 | 09:16

Üs bölgesine sızarak Mehmetçiklere saldırmaya hazırlanırken kameraya yakalanan teröristlerin hilesi böyle ortaya çıktı! PKK/YPG'li teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için özel kıyafetler giydikleri ve karda kamufle olabilmek için beyaz rengi tercih ettikleri ortaya çıktı!

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