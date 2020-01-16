Üs bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin hilesi kameraya böyle yansıdı!

Üs bölgesine sızarak Mehmetçiklere saldırmaya hazırlanırken kameraya yakalanan teröristlerin hilesi böyle ortaya çıktı! PKK/YPG'li teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için özel kıyafetler giydikleri ve karda kamufle olabilmek için beyaz rengi tercih ettikleri ortaya çıktı!