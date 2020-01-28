Web TV Türkiye Uzmanlar Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki depremini A Haber'e değerlendirdi

Uzmanlar Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki depremini A Haber'e değerlendirdi

28.01.2020 | 15:45

Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi merkez üssü Kırkağaç olurken İzmir’de de hissedildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ve Jeofizik Mühendisi Sinan Can Özer yaşanan depreme ilişkin A Haber’e değerlendirdiler.

"BU DEPREMDEN TEDİRGİNLİK DUYMUYORUM"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: "4 büyüklüğündeki depremler Manisa bölgesinde 1-2 yıldır süregelen bir durumdu. Bu depremden tedirgin olmadım. 5'den büyük bir deprem olsaydı tedirgin olabilirdim. Bölge sismik yönden aktif ancak şuan herhangi bir tedirginlik söz konusu değil. Eğe Bölgesindeki faylar makas şeklinde birbirini kesen faylardır. 4,5 büyüklüğündeki depremler yan fayları elbette tetikler. Ancak belirttiğim gibi bu depremden fazla tedirginlik duymuyorum." ifadesini kullandı.

Jeofizik Mühendisi Sinan Can Özer: " Elazığ'da ve Manisa'da meydana gelen depremler farklı fay hatlarındaki depremlerdir. Bu zaten beklenen büyüklükte bir depremdir. 4.8 yaşanabilecek en normal artçı depremlerden birisidir o açıdan vatandaşlarımız bunları artık normal karşılamalıdır. Artçı depremlerin devam etmesi olağandır bu bilimsel bir gerçektir. Hem zamansal anlamda hem de büyüklük anlamında azalarak devam edecektir. Burada daha büyük bir deprem ise maksimum 6-6.5 arasında olacaktır. İstanbul gibi 7 ve üzeri bir deprem beklenme ihtimali yoktur ve geçmiş yüzyıllarda da bu gerçekleşmemiştir. Buna ek olarak ise depremin İstanbul'da beklenen deprem ile bir ilgisi yoktur. İkisi farklı faylarda yer almaktadır bu yüzden birbirlerini tetikleme durumu söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLEN MANİSA'DAKİ 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANINI VATANDAŞLAR ANLATTI!

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