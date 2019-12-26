Van Gölü'nde tekne faciası: 7 kişi öldü 64 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Van'dan son dakika kahreden bir haber geldi. Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekipler gönderildi. Ekiplerin arama tarama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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