Van Gölü'nde tekne faciası: 7 kişi öldü 64 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Van'dan son dakika kahreden bir haber geldi. Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekipler gönderildi. Ekiplerin arama tarama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.