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Van'da arama kurtarma ekiplerinin üstüne ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı | Video

Van'da arama kurtarma ekiplerinin üstüne ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı | Video
05.02.2020 | 12:51

Son dakika gelen bilgilere göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde aynı bölgede ikinci bir çığın düştüğü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."

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