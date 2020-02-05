Van'da arama kurtarma ekiplerinin üstüne ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı | Video

Son dakika gelen bilgilere göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde aynı bölgede ikinci bir çığın düştüğü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."