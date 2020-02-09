Van'da eğitime kar engeli! Yarın ilk ve ortaöğretimde eğitime bir gün ara verildi | Video

Van'da yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yarın okulların tatil edildiği ilan edildi. Kar yağışının yurt genelinde etkili olduğu haftasonunun ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkilendi. Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına da ara verilmek zorunda kalındı.