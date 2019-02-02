Van'da market sahibini gasp eden zanlının PKK'lı terörist olduğu oltaya çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "03 Ocak 2019 günü saat 05.30'da İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen "Silahlı Yağma" olayında; market sahibi R.İ.'nin alınan beyanında; marketin 24 saat hizmet verdiği, olay günü sabah saat 05.30'da yalnız bulunduğu esnada yüzü maskeli, eldivenli ve silahlı bir şahsın gelerek silahla tehdit etmek suretiyle kasadan bulunan 700 TL para ve yaklaşık değeri 3 bin TL olan 14 karton sigara ile kontörleri gasp ederek yanında bulunan spor çantaya koymak suretiyle aldığını beyan etti. Bunun üzerine; Asayiş Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından silahlı yağma olayının şüpheli/şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; marketin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kameraları olay öncesi ve sonrası incelenmiş. Şüphelinin marketin bulunduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek mahallede ikamet eden 500 kişi bilgilendirilmiş. Şüpheli eşkâline uygun 29 şahısla görüşme yapılmış. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği esnada giymiş olduğu spor ayakkabıyla ilgili 20 mağaza kontrol edilmiş. Olay yeri ve çevresinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ve ticari taksi şoförlerine görüntüler izletilmek suretiyle şüpheli şahsa benzerlik gösterebilecek şahısların binmesi durumunda 155 bilgi verilmesi istenilmiş. Şüphelinin olay sonrası sığınabileceği metruk binalar kontrol edilmiş. Çevre illerde benzer olayının gerçekleşme ihtimaline karşı Asayiş Şube Müdürlükleriyle irtibat kurulmuş. Şüphelinin il dışına çıkma ihtimaline karşı turizm şirketlerine ait yolcu listeleri üzerinde çalışma yapılmış. Gasp edilen 14 karton sigaranın satın alabilecek olan iş yerleri kontrol edilmiş. Olay yeri ve çevresinde ikamet eden ve daha önceden suç kaydı bulunan 200 kişiyle bire bir görüşme yapılmış. Şüphelinin gasp ettiği kontörlerin sattığı şahıslar tespit edilmiş. Görevlilerimizce 28 günlük yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelinin PKK terör örgütü adına Suriye Ayn el-Arab Bölgesi'nde silah eğitimi alan ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, Hırsızlık, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından kaydı bulunan Ü.D. olduğu tespit edildi. Bunun şüphelinin İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Sürmeli 2 Sokak üzerinde bulunan ikametine 31 Ocak 2019 günü yapılan operasyonda, Ü.D., ikametin banyosunda, olay esnasında üzerinde bulunan mont ve spor ayakkabısıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ü.D., olayı N.B. isimli arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde temin etmek amacıyla planladıklarını, olayda kullandığı silah, maske ve eldiveni arkadaşından temin ettiğini ve olayı tek başına daha önceden bildiği markette kendisinin gerçekleştirdiğini ve gasp edilen malzemeleri paylaştıktan sonra sattığını beyan etti. Gözaltına alınan Ü.D., şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, N.B.'nun yakalama çalışmaları devam etmektedir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.