Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video
Yoğun kar ve tipi, Van Bahçesaray'da felakete yol açtı. 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu yolcu minibüsü çığın altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan karın altındaki minibüsteki 4 kişi ölürken, 7 kişi de kurtarıldı..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video 05.02.2020 | 15:06
03:23
İdlib şehitlerine son veda! | Video 05.02.2020 | 15:04
05:38
Diyanet uyardı: “Kurasız hac diye bir şey yoktur” | Video 05.02.2020 | 14:24
05:49
03:41
02:35
01:00:56
01:45
01:45
03:23
01:15
03:23
İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.02.2020 | 11:37
01:25
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha! | Video 05.02.2020 | 09:24
39:32
AK Parti'de MYK toplantısı... Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar | Video 04.02.2020 | 21:38
01:14
AK Parti MYK sonrası flaş İlker Başbuğ açıklaması: Gereken yapılacak | Video 04.02.2020 | 21:35
01:54
01:33
Ağrı'da yola çığ düştü! 04.02.2020 | 17:15
01:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü 04.02.2020 | 16:32
05:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü uçakta önemli açıklamalar 04.02.2020 | 16:07
02:53
Bakan Kurum: Bölgede sosyal konut sayısını arttıracağız | Video 04.02.2020 | 15:49