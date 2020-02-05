Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video

Yoğun kar ve tipi, Van Bahçesaray'da felakete yol açtı. 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu yolcu minibüsü çığın altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan karın altındaki minibüsteki 4 kişi ölürken, 7 kişi de kurtarıldı..