Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'e akın ediyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören de düzenleniyor. Ankara'da da vatandaşlar 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı için; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek için Anıtkabir'e akın etti.