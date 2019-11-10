Vatandaşlar Atatürk'ü anmak için Domabahçe'ye akın ediyor!
İstanbul'da vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Dolmabahçe Sarayı'na ellerindeki Atatürk posterleri ve bayraklarla akın ediyor.
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