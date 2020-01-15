Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek yedirenlere verilecek cezalar artıyor... Gıda teröristlerine hapis cezası geliyor!

229 ünlü firmanın vatandaşlar at domuz ve leş yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardında vatandaşları sevindirecek gelişme! Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek eti yediren gıda teröristlerine yeni yasa teklifi ile hapis cezası ve meslekten geçici süre men etme cezası verilebilecek.