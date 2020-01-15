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Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek yedirenlere verilecek cezalar artıyor... Gıda teröristlerine hapis cezası geliyor!

15.01.2020 | 10:23

229 ünlü firmanın vatandaşlar at domuz ve leş yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardında vatandaşları sevindirecek gelişme! Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek eti yediren gıda teröristlerine yeni yasa teklifi ile hapis cezası ve meslekten geçici süre men etme cezası verilebilecek.

BAKANLIK AT, DOMUZ VE LEŞ YEDİREN 229 FİRMAYI AÇIKLADI! İŞTE VATANDAŞLARA AT, DOMUZ VE LEŞ YEDİREN O ÜNLÜ FİRMALAR MARKALAR...

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