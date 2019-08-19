Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na zor soru "Başkan sen neredeydin?"

İstanbul'un pek çok noktasında etkili olan sağanak yağışın ardından vatandaşlar ve esnaf dün hasar tespit, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Selin yaşandığı gün Bodrum'da tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun tepkiler üzerine tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bazı İstanbullular, 50'nci gününde bayram tatili hariç ikinci kez Bodrum tatiline çıkan İmamoğlu'na "Nerede kaldın, biz baş ettik Başkan" diye tepki gösterdi. Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'na dün sabah giden İmamoğlu'na bir esnaf "Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi.