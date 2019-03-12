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Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde Kayseri'de öğrenim gören Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerinde çektikleri video ile İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma-Uygulama Merkezi (TÖMER) Türk Dünyası öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle kısa bir video hazırlandı. Tarihteki tüm şehitlere ithafen hazırlanan ve 3 dakika 51 saniye süren videoda Ahıska, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tataristan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Türkiye, Kırım, Özbekistan, Afganistanlı öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.


Öğrencilerin hazırladığı video sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı
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