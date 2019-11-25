Web TV Türkiye Yalanı ayağına dolanan CHP hedef şaşırtma peşinde

Yalanı ayağına dolanan CHP hedef şaşırtma peşinde

25.11.2019 | 16:57

CHP Genel Merkezi, asılsız ve kanıtsız bir söylem üreterek bir CHP'linin Külliye'ye giderek Erdoğan'la gizlice görüştüğünü savundu. Yaklaşan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek rakipleri peşinen alt etme fikriyle yola çıkılan bu çirkin girişim, üst üste yapılan açıklamalarla yalanlandı. Parti içi entrikaları ortaya çıkan Genel Merkez, bu kez paçayı sıyırmak için yeni iftiralara ve hedef şaşırtma taktiklerine sarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21:17
Yalanı ayağına dolanan CHP hedef şaşırtma peşinde 25.11.2019 | 16:57
19:54
AK Parti'den açıklama: CHP'de hedef alınan ismin sözleri bu iftiranın üretim yerini bizzat işaret ediyor 25.11.2019 | 16:23
14:19
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Kendi arkadaşlarına komplo kuran CHP'deki kavga bizi ilgilendirmiyor" 25.11.2019 | 16:17
00:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadına şiddeti önlemeye yönelik anlamlı video 25.11.2019 | 15:21
15:21
Emine Erdoğan'dan kadına şiddette 'medya dili' uyarısı 25.11.2019 | 14:51
01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü 25.11.2019 | 14:32
01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü 25.11.2019 | 14:16
02:01
S-400 hava savunma sistemi testi başladı! İşte S-400 testlerinden ilk görüntüler... 25.11.2019 | 14:07
01:58
Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler gelmeye başladı 25.11.2019 | 13:47
18:27
2020 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 yılı yeni asgari ücret zammı hesabı... 25.11.2019 | 12:23
01:35
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar 25.11.2019 | 12:07
02:17
Kumpas siyaseti 25.11.2019 | 11:13
00:12
Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Külliye'deki CHP'li kumpasına böyle sahip çıktı! 25.11.2019 | 10:21
03:17
Külliye'deki CHP’li kumpası tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı! 25.11.2019 | 10:04
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareket etti 25.11.2019 | 09:17
01:26
Diyarbakır'da annelerin HDP önündeki eylemde 83'üncü gün 25.11.2019 | 09:07
00:18
Halk TV'den Muharrem İnce'ye sansür! Konuşmasını yarıda kestiler... 25.11.2019 | 00:03
02:14
Muharrem İnce'den bomba itiraf: Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüm 25.11.2019 | 00:02
00:30
İzmir'de minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis dede selamün aleyküm" diyerek böyle seslendi! 24.11.2019 | 16:23
04:37
Öztürk Yılmaz'dan flaş FETÖ açıklaması “Kılıçdaroğlu'na CHP’deki bu FETÖ yapılanmasını temizlemesini söyledim" 24.11.2019 | 14:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN