Yalanı ayağına dolanan CHP hedef şaşırtma peşinde
CHP Genel Merkezi, asılsız ve kanıtsız bir söylem üreterek bir CHP'linin Külliye'ye giderek Erdoğan'la gizlice görüştüğünü savundu. Yaklaşan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek rakipleri peşinen alt etme fikriyle yola çıkılan bu çirkin girişim, üst üste yapılan açıklamalarla yalanlandı. Parti içi entrikaları ortaya çıkan Genel Merkez, bu kez paçayı sıyırmak için yeni iftiralara ve hedef şaşırtma taktiklerine sarıldı.
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