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OTOMATİK OYNAT
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Yargının kanayan yarası: İyi hal! 07.12.2019 | 13:27
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Kayıp elektrik teknikerini FETÖ mü öldürdü? 07.12.2019 | 12:41
02:59
Türkiye'den göçmenlere şefkat eli! Polis yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı 07.12.2019 | 10:32
03:05
Bakan Albayrak’tan Erzurum esnafına ziyaret 06.12.2019 | 18:22
16:49
02:46
Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı" 06.12.2019 | 15:37
01:44
02:35
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi 06.12.2019 | 12:17
04:17
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'i katleden cani hakkında flaş açıklama 06.12.2019 | 10:40
03:51
Bakan Gül'den Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda flaş açıklamalar 06.12.2019 | 10:18
00:32
İzmir’de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı 06.12.2019 | 10:12
01:27
HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı 06.12.2019 | 09:26
02:14
Başkan Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti 06.12.2019 | 00:11
14:29
09:10
İstanbul’da susuzluk alarmı! 100 günlük su kaldı... 05.12.2019 | 21:31
01:08
Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti 05.12.2019 | 18:20
23:37
13:06
03:55
Başkan Erdoğan Londra'daki NATO zirvesini Türk gazetecilere değerlendirdi 05.12.2019 | 15:07