Web TV Türkiye Yasin Aktay'dan Fatih Portakal'a sert sözler... "Türkiye'ye ihanettir..."

Yasin Aktay'dan Fatih Portakal'a sert sözler... "Türkiye'ye ihanettir..."

10.01.2020 | 21:17

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktay, isim vermeden FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal'ın Türkiye'nin kendi denizlerinde petrol ve doğal gaz aramasından rahatsız olarak, "emperyalist olduk" sözlerine sert tepki gösterdi. Aktay; “asıl emperyalistler başkalarını emperyalist olmakla suçluyor, eğer birisi çıkıp emperyalist ülke diyorsa bu Türkiye’ye ihanettir.” dedi..

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, isim vermeden FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal'ın Türkiye'nin kendi denizlerinde petrol ve doğal gaz aramasından rahatsız olarak, "emperyalist olduk" sözlerine sert tepki gösterdi. Aktay; "asıl emperyalistler başkalarını emperyalist olmakla suçluyor, eğer birisi çıkıp emperyalist ülke diyorsa bu Türkiye'ye ihanettir." dedi.

"LİBYA'DA LİBYA HALKININ TALEBİ İLE BULUNUYORUZ"
Hafter'i besleyen gücün Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyleyen Aktay; "Hafter'in Libya halkı nezdinde hiçbir karşılığı yok. Birleşik Arap Emirlikleri oraya dünyanın her tarafından lejyoner çeteler getirip orda savaştırıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Yasin Aktay; "Emperyalistler başkalarını emperyalist olmakla suçluyorlar, eğer birisi çıkıp emperyalist ülke diyorsa bu Türkiye'ye ihanettir." dedi.

Ek olarak Aktay, Libya sahasında meşruiyeti ve etik zemini olan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Libya'da bulunma amacıyla ilgili şunları kaydeden Aktay;" ABD'de Suriye'de Suriye halkının talebi üzerine bulunmuyor. Irak'ta Irak halkının talebi üzerine bulunmuyor. Halk nezdinde bir meşruiyeti kalmamış bir diktatörün açtığı kapıdan giriyorlar. Biz ise doğrudan doğruya Libya halkının talebi üzerine orda bulunuyoruz." dedi.

Yasin Aktay; "Libya, uluslararası toplum tarafından tanınmakta olan Trablus yönetiminin talebiyle orada bulunuyor. Biz orada zannedildiği gibi çok büyük bir orduyla bulunmuyoruz.İlk etapta teknik destekle, gerekli silah yardımıyla ve uzmanların verecekleri askeri eğitimle bulunacağız." şeklinde konuştu.

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