Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yaşlı teyzeden oy isteyen İmamoğlu'na şok cevap

Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyaloğunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı.

Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok." dedi. İmamoğlu'nun da "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım" demesi üzerine, Keleş, "Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye'yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı teyzeden oy isteyen İmamoğlu'na şok cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN