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Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Bedellide son durum ne? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili Balıkesir'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvuracağını ifade eden Erdoğan, “12 aylık yedek subaylık uygulaması geliyor. 12 ay sonunda arzu edenler sözleşmeli çalışabilecek.” dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından internette yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Askerlik kaç aya düşecek? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Dövizli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yedek astsubaylık nedir? Kimler yedek astsubay olabilir? Yedek astsubaylar maaş alacak mı? Yedek astsubaylık süresi ne kadar olacak? Sorularını aranmaya başladı. İşte detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan Balıkesir'de yapıtığı konuşmada "yeni askerlik sistemi" ile ilgili detayları anlattı

Başkan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak, "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

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Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Bedellide son durum ne? Başkan Erdoğan açıkladı
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