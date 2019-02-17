Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Bedellide son durum ne? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan Balıkesir'de yapıtığı konuşmada "yeni askerlik sistemi" ile ilgili detayları anlattı

Başkan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak, "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.