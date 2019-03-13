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Yeni bedelli askerlik sistemi Nisan'da meclisin gündeminde olacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada sistemin Nisan ayında meclise sunulacağı öngörülüyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma Başkan Erdoğan'a arz edilmesinin ardından ve burada gerçekleştirilecek değerlendirmenin sonucunda Nisan ayı içerisinde meclis gündemine gelmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Yeni sistemde kalıcı bir bedelli askerlik süreci olacak ve her yaştan kişi faydalanabilecek. Bedel miktarı ilk aşamada 31 bin 343 TL olarak belirlenirken bu bedelin memur maaşına oranla artış gösterecek.

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Yeni bedelli askerlik sistemi Nisan'da meclisin gündeminde olacak
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