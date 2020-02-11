Yeni fitneye dikkat: Futbolu kullananlardan 'isyan' çağrısı! Bakan Berat Albayrak neden hedefte? | Video
Terörü, darbeyi ve binbir türlü belayı Türkiye'ye musallat edip yıkmak isteyen hainlerin yeni planı 'futbol dünyası'. Tarafgirlerin amacı taraftarlar üzerinden yeni bir nifak tohumu ekerek, bir futbol maçında yaşanan olayları körükleyip fitne kıvılcımı saçmak. Asıl amaç bütün bu yaşananları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üstüne yıkmak. Peki, geçmişte darbe girişiminde bulunan, terörü destekleyen, Başkan Erdoğan'a ve çevresindeki siyasilere iftira atmak için yarışa giren bu güruhun planı ne? Detaylar A Haber'de yayınlanan analiz haberinde...
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