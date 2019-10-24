Yeni vergi düzenlemesi
Türkiye'nin gündemi yeni vergiler. Yeni vergi taslağına göre, oluşan bütçe açığını kapatmak için planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidilirken, yüksek gelir elde edenlerin vergisi artırılıyor; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor. Düzenleme ile spor hakemlerinin kazançları da vergilendiriliyor.
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