Yeni vergi düzenlemesi

Türkiye'nin gündemi yeni vergiler. Yeni vergi taslağına göre, oluşan bütçe açığını kapatmak için planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidilirken, yüksek gelir elde edenlerin vergisi artırılıyor; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor. Düzenleme ile spor hakemlerinin kazançları da vergilendiriliyor.