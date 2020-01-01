Yeni yıla Hakkari Geçitli Jandarma Karakolu'nda giren İçişleri Bakanı Soylu, nöbet tutan Mehmetçiğin ailesi ile telefonla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari Geçitli Jandarma Karakolu'nda Mehmetçikle birlikte girdi. Cep telefonu nöbet tutan Mehmetçiğimizin ailesi ile görüşen İçişleri Bakanı Soylu, vatana ve millet hayırlı bir evlat yetiştirdiği için teşekkürlerini iletti.