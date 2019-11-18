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Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

18.11.2019 | 15:01

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir." dedi.

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