Yerli otomobil Almanları rahatsız etti! Elektrikli araç üretim planını 2 yıl geriye aldılar

Büyük bir emeğin ürünü olan Yerli otomobiller tanıtıldığı an itibariyle Almanların hedefi haline geldi. Alman DW Gazetesi yerli otomobile karşı karalama kampanyası başlattı. Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından Alman Wolkswagen bir milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı ve hedeflerini 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu.