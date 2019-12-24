Yerli otomobilde müthiş özellik!

Türkiye ekonomisi 27 Aralık günü bir ilki daha yaşayacak. Yıllardır konuşulan 'yerli otomobil' bu kez görücüye çıkacak. O büyük güne saatler kala ilk yerli ve milli otomobille ilgili iki fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin göz bebeği olacak ilk yerli otomobil 27 Aralık'ta görücüye çıkıyor. Tasarımı ve birçok özelliği, o güne dek, sır gibi saklanıyor.

Paylaşılan bu bu iki fotoğrafsa, lansman kampanyasına, esrarengiz bir hava katıyor.

Yerli otomobilin tasarımı merak konusuydu! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Tamamen milli olanaklarla üretilen yerli ve milli olan otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaşarak, bu merakı daha da arttırdı.

YERLİ OTOMOBİLDE MÜTHİŞ ÖZELLİK

Yüzde yüz elektrikle çalışacak olan yerli otomobil tek depo şarjla 500 km yol gidebilecek. Öte yanda yerli otomobilin 2022 yılında trafikte olması bekleniyor.

Yerli otomobille ilgili paylaşılan fotografta dikiz aynası görünmüyordu. İşte bu yüzden 'Yerli otomobilde dikiz aynası yok mu?' sorusu çokca konuşulmuştu. Yayınlanan bir fotoğrafla merak giderildi dikiz aynalar göründü ve o iddia çürütüldü.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN BİNLERCE TAKSİCİ SIRAYA GİRDİ

Yerli otomobil için ilk sipariş görücüye çıkmadan geldi.

Taksiciler 17 bin araça talip oldu.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN BÜYÜK GÜN 27 ARALIK CUMA

27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip, test sürüşünü yapacak.