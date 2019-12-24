Web TV Türkiye Yerli otomobilde müthiş özellik!

Yerli otomobilde müthiş özellik!

24.12.2019 | 22:03

Türkiye ekonomisi 27 Aralık günü bir ilki daha yaşayacak. Yıllardır konuşulan 'yerli otomobil' bu kez görücüye çıkacak. O büyük güne saatler kala ilk yerli ve milli otomobille ilgili iki fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin göz bebeği olacak ilk yerli otomobil 27 Aralık'ta görücüye çıkıyor. Tasarımı ve birçok özelliği, o güne dek, sır gibi saklanıyor.
Paylaşılan bu bu iki fotoğrafsa, lansman kampanyasına, esrarengiz bir hava katıyor.

Yerli otomobilin tasarımı merak konusuydu! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Tamamen milli olanaklarla üretilen yerli ve milli olan otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaşarak, bu merakı daha da arttırdı.

YERLİ OTOMOBİLDE MÜTHİŞ ÖZELLİK
Yüzde yüz elektrikle çalışacak olan yerli otomobil tek depo şarjla 500 km yol gidebilecek. Öte yanda yerli otomobilin 2022 yılında trafikte olması bekleniyor.

Yerli otomobille ilgili paylaşılan fotografta dikiz aynası görünmüyordu. İşte bu yüzden 'Yerli otomobilde dikiz aynası yok mu?' sorusu çokca konuşulmuştu. Yayınlanan bir fotoğrafla merak giderildi dikiz aynalar göründü ve o iddia çürütüldü.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN BİNLERCE TAKSİCİ SIRAYA GİRDİ
Yerli otomobil için ilk sipariş görücüye çıkmadan geldi.
Taksiciler 17 bin araça talip oldu.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN BÜYÜK GÜN 27 ARALIK CUMA

27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip, test sürüşünü yapacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:50
Yerli otomobilde müthiş özellik! 24.12.2019 | 22:03
25:02
Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar! 24.12.2019 | 21:35
00:22
Cumhurbaşkanlığından 3600 Ek Gösterge açıklaması 24.12.2019 | 20:24
01:45
Cumhurbaşkanlığından 'Libya'ya asker gönderilecek mi?' sorusuna açıklama 24.12.2019 | 20:23
05:37
Cumhurbaşkanlığından flaş Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması 24.12.2019 | 20:22
01:37
Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde 24.12.2019 | 18:17
01:13
AYM'den Kanalİstanbul kararı 24.12.2019 | 17:18
01:13
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda 36 sanık için hapis talebi 24.12.2019 | 17:15
02:16
Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesi için çalışma başlatıldı 24.12.2019 | 17:07
01:41
MHP Lideri Bahçeli'den flaş Kanal İstanbul açıklaması "Gerekçesiz rahatsızlık duyanlar gayri millidir" 24.12.2019 | 15:11
04:53
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü 24.12.2019 | 14:25
04:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması! 24.12.2019 | 12:45
04:50
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı 24.12.2019 | 12:15
02:02
81 ile park yasağı ihlali uyarısı! Kesilecek cezayla ilgili genelge gönderildi! 24.12.2019 | 10:27
02:27
CHP Yönetimi 25 milyonluk rüşvet krizinin üstünü örtmeye mi çalışıyor? 24.12.2019 | 10:18
01:32
Asgari ücret 2020 zammı bu hafta belli olacak! Asgari Ücret ne kadar olacak? 24.12.2019 | 09:57
05:52
Ömer Çelik: CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretsin 23.12.2019 | 20:13
01:20
AK Parti'den CHP'deki rüşvet skandalıyla ilgili flaş açıklama 23.12.2019 | 20:07
45:41
AK Parti'den flaş açıklama: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı Libya muhtırası ile yok etmiştir 23.12.2019 | 19:57
24:11
CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor? 23.12.2019 | 18:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN