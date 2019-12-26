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OTOMATİK OYNAT
00:09
Yerli otomobilden "Tam şarj" başlıklı yeni görüntü 26.12.2019 | 14:33
01:53
2020 yılı Asgari Ücreti bugün açıklanıyor! 26.12.2019 | 14:05
01:18
02:25
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HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu! 26.12.2019 | 13:17
03:46
İBB’deki CHP’li üyelerin tamamı Kanal İstanbul lehine oy vermiş! 26.12.2019 | 12:30
03:23
05:19
37:25
11:12
02:09
"Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık" 26.12.2019 | 11:51
02:29
"Tahammülümüz olmadığını söylemiştik! Bu bedeli herkes öder" 26.12.2019 | 11:44
01:51
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Van Gölü'nde tekne faciası: 7 kişi öldü 64 düzensiz göçmen kurtarıldı! 26.12.2019 | 08:23
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Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar 25.12.2019 | 15:24