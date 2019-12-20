'Yerli otomobil'den yeni görüntü! Bakan Varank fotoğraf paylaştı!

'Yerli Otomobil'den yeni görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. Bakan Varank, Yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan otomobilin üstü örtülü bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Lansmanın yapılacağı 27 Aralık tarihinde 'yerli otomobil' görücüye çıkacak.