'Yerli otomobil'den yeni görüntü! Bakan Varank fotoğraf paylaştı!
'Yerli Otomobil'den yeni görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. Bakan Varank, Yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan otomobilin üstü örtülü bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Lansmanın yapılacağı 27 Aralık tarihinde 'yerli otomobil' görücüye çıkacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
'Yerli otomobil'den yeni görüntü! Bakan Varank fotoğraf paylaştı! 20.12.2019 | 14:25
01:50
01:57
01:39
YÖK: Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi 20.12.2019 | 10:40
00:54
03:55
03:01
Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı 20.12.2019 | 09:12
01:32
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den skandal 'Kur'an-ı Kerim' çıkışı 19.12.2019 | 23:16
01:43
01:06
01:44
Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi iddiası! 19.12.2019 | 16:17
03:06
CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması! 19.12.2019 | 13:22
01:24
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10