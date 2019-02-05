"Yıl sonunda satın alma paritesine göre en güçlü 12. Ekonomi olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi konusunda da önemli açıklamalarda bulunana Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütlerini yetmediği yerlerde toplumu kamplaştırmak isteyenlere ülkemizin bir muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir süreç olacak. 16 yılda yaptığımız çalışmalarımızla ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi satın alma paritesine göre en güçlü 12.ekonomi yapacağız" dedi.