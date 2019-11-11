YPG'den harekat bölgesine taciz atışı! 24 saatte 19 taciz atışı...
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG 24 saatte 19 taciz atışı yaptığı belirtildi..
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