YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya'dan açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Seçilen Muharrem Akkaya, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu binası önünde basına açıklamalarda bulundu.
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