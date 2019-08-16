İstanbul Kadıköy'de gittiği barda yüksek gelen hesaba kızıp molotof bombası atan şahıs kamerada!

Olay gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden şahıs hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan şahıs bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti. Şahıs olay sonrası kaçarken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi. Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atarak koşarak bölgeden uzaklaşıyor.