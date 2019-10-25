Zeynep Gülen gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı.
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