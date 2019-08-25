Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Akın Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akın Çelebi (23), özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanına naaşı getirilen Şehit Çelebi için Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın, ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin ay yıldıza sarılı tabutunun üstüne Trabzonspor'un forması serilirken, baba Necmi Çelebi oğlunun fotoğrafına bakarken ayakta durmakta zorluk çekti.



Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit polis memuru Çelebi'nin cenazesi Sülüklü mezarlığında toprağa verildi.