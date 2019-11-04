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1 aylık bebek kazada hayatını kaybetti

04.11.2019 | 18:41

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Bölücek idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan İsmet Bölücek, eşi Sultan Bölücek, 7 yaşındaki kızı Meryem Bölücek ve 1 aylık bebekleri otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarıcı ekipleri sayesinde araçtan çıkartılan yaralılar olay yerinde bekleyen ambulanslar ile Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Osmaniye Devlet Hastanesine getirilen 1 aylık M.B. adlı bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan İsmet Bölücek, Sultan Bölücek ve kızları 7 yaşındaki kızı Meryem Bölücek ile diğer otomobilin sürücüsünün tedavileri sürüyor. Anne ile kızının hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

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