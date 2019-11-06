10 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde içinde 10 bin lira olan poşeti çöpe attığını fark eden kişi, kamyondaki çöpleri karıştırarak parasını buldu. Mehmet Erkoç'un yardım istemesi üzerine Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen çöp kamyonu, araziye boşaltıldı. Erkoç, yaklaşık 2 ton çöpün içinde 1 saat boyunca para dolu poşeti aradı. Çöplerin arasında poşeti bulan Erkoç, büyük sevinç yaşadı.