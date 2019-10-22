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10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, başından vurularak öldürüldü!

22.10.2019 | 12:52

Adana'da 10 yıl önce amcasını dövdüğünü iddia ettiği kuzenleriyle kavga eden Eray Demir Keskin (26),  tabancayla  başından vurularak öldürüldü. Keskin'in amcasının 2 oğlu tutuklandı.

Olay, 2 Ekim'de Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eray Demir Keskin, amcasının oğlu Hakan Keskin'e '10 yıl önce amcamızı dövmüştün' diyerek tokat attı. Kavga, aile büyüklerinin araya girmesiyle önlendi. Ancak, iddiaya göre, Eray Demir Keskin kavga ettiği kahvehanenin önünden birkaç kez geçip kuzenlerine tabanca gösterince tekrar kavga çıktı. Kavgaya karışan amca çocukları Mehmet Keskin (24) ile Adem Keskin (30), Eray Demir Keskin'e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eray Demir Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Keskin ve Adem Keskin tutuklandı, Hakan Keskin ise serbest bırakıldı.

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