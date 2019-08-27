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105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı

Sivas'ın Gölova ilçesinde 105 yaşına rağmen torununun düğününde bastonu ile halay çeken yaşlı kadın konuştu.

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, geçtiğimiz gün katıldığını torununun düğününde bastonu ile halay çekince gündem olmuştu.


İlerleyen yaşına rağmen halay çekmesi ile dikkat çeken Sabayi nine yaşını bilmediğini belirterek 100 yaşından fazla olduğunu söyledi. Torununun düğününde oynayacak kadar sağlıklı olmasını sürekli tükettiği manda yoğurduna bağladı. Öz ayrıca bu yaşına kadar hiç hasta olmadığını da sözlerine ekledi. Yaşlı kadar ayrıca 5 kız ve 3 oğlu olduğunu torunlarının sayısını ise bilmediğini sözlerine ekledi.

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105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı
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