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108 yaşındaki Ali Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

13.12.2019 | 18:16

Şanlıurfa’da yaşayan 108 yaşındaki Ali Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hem babasından hem de dedesinden çok sevdiğini söyleyerek kendisi için dua etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezileri sırasında 108 yaşındaki Ali Çevik'in evine misafir oldu. Asırlık çınar ile sohbet eden Başkan Kuş, bir eksiğinin olup olmadığını sordu. Herhangi bir eksiği olmadığını söyleyen asırlık dede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bol bol dua etti. Erdoğan'ın tüm Müslümanların lideri olduğunu söyleyen Çevik, kendisini hem babasından hem de dedesinden çok sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığının iyi olması için her zaman dua ettiğini söyleyen Çevik, dünya gözüyle Cumhurbaşkanını görmek istediğini belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye ile ilgilenmediğini, hem Orta Doğu hem de dünya ile uğraştığını belirtti. Kendisinin de onun bir emanetçisi ve oğlu olduğunu belirten Başkan Kuş, Erdoğan adına asırlık dedenin ellerini öptü. Ali Çevik'in Cumhurbaşkanının yanına gidebilmesi için elinden geleni yapacağının sözünü veren Kuş, Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'ya geldiğinde mutlaka Çevik'in yanına götüreceğini belirtti.

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