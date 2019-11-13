11 ton nargile tütünü ele geçirildi
İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 55 kişiden 39'u yakalandı. Operasyon sonucunda 11 ton nargile tütünü ele geçirildi.
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