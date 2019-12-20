12 adet 100 liradan 13. parayı yaptı! Sahte parayı ATM nasıl kabul etti?
İstanbul'da bir kalpazan kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem geliştirdi. 12 adet 100 liradan 13. parayı yapmayı başardı ancak polisten kaçamadı. Günlerce uğraşarak yaptığı dolandırıcılık yöntemiyle ATM'yi bile kandırmayı başaran kalpazan hep aynı ATM'den işlem yapınca yakayı ele verdi.
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