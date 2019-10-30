12 bin liralık ihtarnameyi gören motosiklet sahibinin dünyası başına yıkıldı

Antalya'da, Süleyman Çağ'a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme emri gönderildi. Motosikletini 13 yıl önce bin 800 liraya satın alan Çağ, istenen parayı duyunca şok yaşadı. Muğla'da 2006 yılında çalıştığı elektronik eşya mağazasından 1800 liraya motosiklet satın alan Süleyman Çağ, bir kaç ay sonra motosikleti arkadaşına 1500 liraya sattı. Ancak arkadaşının parayı vermemesi nedeniyle motosikletin devir işlemlerini yapmadı. 2012 yılında e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gören Çağ, cezaların motosikletin plakasına kesildiğini öğrendi. 5 adet toplam 2 bin liralık cezayı ödeyen Çağ, polise başvurarak, motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundu. Polis de motosiklet ruhsatına, 'trafikten çekilmiştir' yazısını kaydetti. Çağ, bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiği motosiklete ulaşamadı.