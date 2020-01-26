Web TV Yaşam 150 TL için arkadaşını böyle öldürdü

150 TL için arkadaşını böyle öldürdü

26.01.2020 | 10:16

Van’ın İpekyolu ilçesinde 150 TL borç verdiği arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak 2020 günü saat 05.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ Blokları 5. Sokak üzerinde bıçakla yaralanan bir kişinin Özel Lokman Hekim Hastanesine getirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Hayati tehlike arz edecek şekilde kesici aletle yaralanan şahız, sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Görevlilerimizce, maktulün ve 'kasten öldürme' olayının şüpheli/şüphelilerinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; şüpheli ya da şüphelilerin olayın olduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek mahallede ikamet edenlerin bilgisine başvuruldu. Yapılan sokak ve kamera çalışmalar sonrası maktulün Ü.O. olduğu, şüphelinin ise K.K. olduğu tespiti üzerine; olaydan yaklaşık 10 saat sonra şüpheli K.K. İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, 'Maktul Ü.O.'nun kendisinin arkadaşı olduğu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun zamandır ödemediğinden dolayı gündüz saatlerinde aralarında tartışma çıktığını, maktulün gece geç saatlerinde ikametine geldiğini, çıkan tartışma esnasında sinkaflı sözler söylemesi üzerine bıçakla yaralayıp ikametten ayrıldığı' beyanında bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 03:51
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 26.01.2020 | 10:50
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 01:05
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 26.01.2020 | 10:21
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 01:43
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 26.01.2020 | 10:17
150 TL için arkadaşını böyle öldürdü 01:17
150 TL için arkadaşını böyle öldürdü 26.01.2020 | 10:16
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı 02:19
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı 26.01.2020 | 10:14
Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı Çocuklarım merdivenin altında 01:57
Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında" 25.01.2020 | 16:38
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 03:20
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 25.01.2020 | 15:21
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 09:23
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 25.01.2020 | 14:48
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 04:01
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 25.01.2020 | 12:49
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 01:14
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 25.01.2020 | 12:41
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti! 01:48
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti! 25.01.2020 | 12:16
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı 03:48
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı 25.01.2020 | 08:57
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 01:26
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 24.01.2020 | 21:07
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 03:45
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 24.01.2020 | 18:32
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 00:35
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 24.01.2020 | 18:32
Park halindeki araç alev topuna döndü 00:26
Park halindeki araç alev topuna döndü 24.01.2020 | 18:32
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 01:17
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 24.01.2020 | 18:32
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN