16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 16 günlük bebeği, yatağında ölü bulundu. Cumhuriyet savcılığı, bebeğin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya ve Esma Elacil'in 16 günlük isimsiz kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede bebeğin battaniyesinde kan lekesi tespit etti. Bebeğin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, bebeğin şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
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