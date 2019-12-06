Web TV Yaşam 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

06.12.2019 | 16:02

Bir kadına şiddet görüntüsü de Bursa'dan...Kıskançlık krizine girdi, 17 yaşındaki kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü

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