18 yaşından küçük kız tarlada doğum yaptı | Video

Muğla Fethiye'de yaşayan Suriye uyruklu 18 yaşından küçük hamile kadın, doğum sancısı tutunca özel bir hastanede doğum yapmak için otomobil ile yola çıktı. Özel hastaneye yaklaşık 100 metre mesafede sancıları artan kadın araçtan inip tarlada bebeğini doğurdu. Yardım çağrısı üzerine tarlaya gelen sağlık görevlileri bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bebeğin cesedi ölü mü doğduğu ya da doğumdan sonra mı öldüğünün tespiti için adli tıp kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Karaçulha Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki hamile kadın İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Ç.İ. (23)'den yardım istedi. C.İ. birlikte yaşadığı kadını otomobil ile ilçedeki özel bir hastaneye götürmek için yola çıktı. Yolda sancısı artan genç kadın hastane yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içinde doğum yaptı. Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis tarafından el konulan olayda bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olay ile olarak Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince İ.Ç'.ye küçük yaştaki çocuğa istismar suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.