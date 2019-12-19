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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı

19.12.2019 | 18:24

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 100 metreye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün Avrupa yakasındaki deniz içindeki kesonları üzerine 9'uncu, Anadolu yakasındaki kesonları üzerine de 10'uncu bloklarının yerleştirilmesiyle köprünün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsünün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsil etmesi sebebiyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Tarihi köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı tahmin ediliyor.

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

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