1915’de tek bir mezun bile veremeyen lise

Sivas Kongresine ev sahipliği yapan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi Sivas Lisesi, Cumhuriyet öncesi de küçük kahramanları ile tarihte adından söz ettirdi. Sivas Lisesinin emekli müdürlerinden Osman Yekeler, lisenin 1915 yılında ki öğrencilerinin geri dönemeyeceklerini bile bile savaşmak için Çanakkale'ye gittiklerini belirtip, "Bu lise Osmanlının 1887 yaptığı sultanidir. Bende buradan mezunum. Çanakkale savaşı 1915 yılında başladı. 104 yıl geçti. Bir Çanakkale ruhu var. Bu Çanakkale ruhunu yüzyıldır insanlık arıyor. Şiirler yazıldı. Romanlar yazıldı. Kitaplar yazıldı. Halen bu sırrı çözemediler. Osmanlı eğitim öğretimde nasıl bir sistem kullanmışsa işin başında öğrenciye bir hadisi şerif var malumunuz, 'Hubbul vatan, minel iman' vatan sevgisi imandandır. Vatan sevgisini şehitliğin yüceliğini yaşamanın güzelliğini eğitim öğretimde vermiştir. Sivas lisesinin öğrencileri de 1915'de Çanakkale harbi başlayınca son sınıf öğrencileri geriye dönmeyeceklerini bildikleri halde Çanakkale'ye gitmiştirler. İşte bu ruh eğitim öğretimle verilen bir ruhtur. İnsanlık hala bu ruhu çözmeye uğraşıyor. "dedi.

1915'TE MEZUN VEREMEDİ

Yekeler Sivas Lisesinin 1915 yılında tek bir mezun bile veremediğini belirtip, "Bu lise de o sene mezun verilmemiştir. 1915 yılında mezun yoktur. Öğrencilerin kesin sayısını tam söyleyemiyorum. İsimlerini bilemiyorum hala üzerinde çalışılıyor. Rabim rahmet eylesin hepsine. O gençlerimiz o sene hepsi şehit olmuşturlar. Sivas lisesinin kayıtlarından Latinceye çevrilen Sivas lisesi yıllığı vardır. Tercüme edilmiştir. 1901 yılı mezunlarından 1903, 1904, 190, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 var ama 1915 mezunları yoktur. 1916 yılı mezunları vardır. 1915 yılı mezunları belli değil." Şeklinde konuştu.