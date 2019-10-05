2 bin dolarlık bisikleti böyle çaldı

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan aranan Mesut D.(27) adlı şahıs yakalandı. Şahsın Kadıköy Caddebostan'da 2 bin dolar değerindeki bisikletin çalındığı olayın faili olduğu tespit edildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında ise "bisiklet ve motosiklet hırsızlığı", "ikametten hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçlarından toplam 23 suç kaydının olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsın 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs iki bisikleti inceliyor, ardından bisikletlerden birini çalıyor.